12. kolejka Rosja - Premier League

2021-10-23 13:00 | Stadion: Stadion Nizhny Novgorod | Arbiter: Aleksey Matyunin FK Nizhny Novgorod FK Krasnodar 0 1 DO PRZERWY 0-1 G. Krychowiak 5'

Krasnodar po jedenastu kolejkach zmagań miał w dorobku 18 punktów i do liderującego Zenitu tracił pięć "oczek". Wyjazdowy, sobotni mecz z niżej notowanym rywalem (14 pkt.) miał więc niebagatelne znaczenie.

Spotkanie rozpoczęło się dla FK Krasnodar znakomicie. Już w piątej minucie Krychowiak wykorzystał podanie Vilheny, dając swojej drużynie prowadzenie. To trzeci gol naszego rodaka w sezonie.



W pierwszej części gry przyjedzni mają zdecydowaną przewagę. Póki co nie przekłada się to jednak na kolejne trafienia.



TC