Hiszpanie bezkompromisowo nazywają Pajor po kolejnym golu. Wystarcza im jedno słowo

Ewa Pajor się nie zatrzymuje. Polka rozgrywa swój pierwszy sezon w barwach FC Barcelona, a we wtorkowy zagrała wraz ze swoim zespołem w Lidze Mistrzyń. Nasza piłkarka znów wpisała się na listę strzelczyń, a "Blaugrana" rozgromiła austriacki St. Polten aż 7:0. Hiszpańskie media rozpływają się nad naszą napastniczką i choć nie wystawiły jej najwyższych not, to jedno słowo w ich ocenach przewija się powtarzalnie, co podkreśla, jak 28-latka jest postrzegana na Półwyspie Iberyjskim.