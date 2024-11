Ewa Pajor ma szansę powtórzyć sukces Lewandowskiego. Potrzebuje pomocy kibiców

Ewa Pajor ma szansę na nagrodę, którą wygrał przed laty Robert Lewandowski. Co najważniejsze, jest to nagroda, o której w dużej mierze decydują głosy kibiców. Chodzi o Globe Soccer Awards. Czasu zostało jednak niewiele - 25 listopada kończy się pierwsza tura głosowania, która zdecyduje o tym, kto dostanie się do finału. Ewa Pajor wciąż ma na to bardzo dużą szansę. Warto jej w tym pomóc.