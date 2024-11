Wicemiss Polski poślubiła znanego piłkarza. U jego boku żyje jak w bajce

Weronika Marzęda i Miha Blazić zamieszkali w Dubaju. Tak wygląda ich życie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Relacja miłosna Polski i Słoweńca rozwinęła się naprawdę błyskawicznie. W czerwcu ubiegłego roku piłkarz z abrał swoją ukochaną do Chorwacji i tam wręczył jej pierścionek zaręczynowy. O udanych oświadczynach zakochani poinformowali wówczas w mediach społecznościowych.

Na krótko po narodzinach małego Luki w życiu Blazicia i jego wybranki doszło do kolejnej ważnej zmiany. Piłkarz opuścił bowiem szeregi Lecha Poznań i przeniósł się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie podpisał kontrakt z Al Ittihad Kalba Club. Do Dubaje wraz ze sportowcem przeprowadzili się jego małżonka i syn.