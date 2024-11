Real Madryt może stoczyć walkę o wielki talent. Wiosną grał w naszej Ekstraklasie

Real Madryt może zgarnąć wielki talent. Wiosną grał w Radomiaku Radom

Chorwat tak zachwycił włodarzy Tottenhamu, że ci zakontraktowali go już... we wrześniu 2023 roku, płacąc Hajdukowi niespełna 14 milionów euro. Ze względu na wiek obrońca jednak nie mógł wtedy przenieść się bezpośrednio do "Kogutów" i dojdzie do tego dopiero latem przyszłego roku. Przepisy FIFA nie zezwalają bowiem na transfery zawodników niepełnoletnich. Tyle że zdaniem portalu defensacentral.com, do akcji może jeszcze wkroczyć... Real Madryt.