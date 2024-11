Brutalny faul w polskiej lidze. Poważne obrażenia gwiazdy, wideo mrozi krew w żyłach

Andre Luiz poważnie kontuzjowany. Legia tak tego nie zostawi, jasny apel warszawian

W mediach społecznościowych pojawiło się również wideo z tego przykrego zdarzenia. Napisać, że kibice nie mają litości dla faulującego bramkarza, to jak nic nie napisać. "Kryminał", "Co za bandyckie wejście, tym się powinien prokurator zainteresować bo to nie ma nic wspólnego ze sportem", "Zawieszenie aż do wyleczenia, plus 4 mecze. Inaczej to będzie przyzwolenie na bandytyzm" - to tylko kilka komentarzy pod wpisem "Legionistów". Warszawscy fani są wściekli. Andre Luiz jest jednym z liderów drużyny. W poprzedniej kampanii strzelił aż szesnaście bramek.