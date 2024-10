Spływają wyniki Złotej Piłki. Ewa Pajor już wie, organizatorzy ogłaszają

Theatre du Chatelet w Paryżu 28 października na chwilę stał się stolicą światowego futbolu . Do stolicy Francji od godziny porannych przybywają byłe oraz obecne gwiazdy dyscypliny, by na własne oczy zobaczyć ogłoszenie wyników Złotej Piłki 2024. Plebiscyt organizowany przez "France Footbal" w przeszłości obfitował w kontrowersje. Polacy mają żal choćby za edycję z 2020 roku, w której trofeum prawdopodobnie przypadłoby Robertowi Lewandowskiemu . Tak się jednak nie stało ze względu na odwołanie wydarzenia z powodu pandemii koronawirusa.

Napastnik FC Barcelona także i teraz nie ma szans na wystąpienie przed szerszą publicznością, ponieważ zabrakło go na liście nominowanych. Nie oznacza to jednak, że nasz kraj nie miał swojego przedstawiciela w stolicy Francji. Organizatorzy wyróżnili Ewę Pajor. Nasza piłkarka znalazła się na liście trzydziestu czołowych zawodniczek globu i z niecierpliwością oczekiwała na końcowe wyniki . Te nadeszły jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej części gali o godzinie 20:00.

Ewa Pajor poza czołówką Złotej Piłki 2024. Kibice wierzą w sukces w przyszłym roku

Co na to kibice? "Spoko, jak dobrze pójdzie, to szansa na Złotą Piłkę w przyszłym roku", "Za rok 2 złote piłeczki z Barcelony i to dwoje Biało - Czerwonych, będzie to piękne wydarzenie, będziemy tam" - czytamy w komentarzach. Polski dublet rzeczywiście jest realny. Od początku kampanii 2024/25 Ewa Pajor oraz Robert Lewandowski strzelają jak na zawołanie. Oboje przewodzą w klasyfikacji strzelców w Hiszpanii i pewnym krokiem zmierzają po nagrodę, która zostanie przyznana po ostatniej kolejce ligowych rozgrywek. Ponadto dobrze radzą sobie również w Lidze Mistrzów.