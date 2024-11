Lewandowski z golem i niewiele więcej. Hiszpanie łaskawi dla Polaka

Katalońskie "Mundo Deportivo" tradycyjnie nie zdecydowało się na wystawienie not punktowych. "Jego misją było strzelenia gola i to zrobił. Zrobił to z niesamowitą jakością, ale nie było to tego warte, bo był na spalonym. W drugiej połowie był już dobrze ustawiony i podwyższył wynik na 2:0, strzelając 15. gola w tym sezonie La Liga. Jego problemem jest to, że jest dziewiątką, która potrzebuje sytuacji do wykończenia, a tych było niewiele" - tak oceniono występ Polaka.