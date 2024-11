Świetna odpowiedź Legii na porażkę w klasyku. Specjaliści od wyjazdów pokonani

Dobra reakcja Legii na porażkę, emocjonalny moment dla Kapustki

Od początku spotkania widać było, że piłkarze Legii Warszawa są niezwykle zmotywowani. Szybko bramkarza Cracovii przetestował z dystansu Rafał Augustyniak. W odpowiedzi dobrą, ciętą wrzutką popisał się Ajdin Hasić. Ben Kallman sprytnie przepuścił piłkę i zmusił Gabriela Kobylaka do interwencji. Po chwili swojej szansy ze sporej odległości szukał jeszcze Patryk Sokołowski, ale nie przyniosło to wymiernych rezultatów. W przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się po kilkudziesięciu sekundach w drugim polu karnym. Bartosz Kapustka oddał strzał, a przy swojej interwencji Andreas Skovgaard zagrał ręką. Sędzia nie wahał się długo i wskazał na jedenasty metr od bramki. Do piłki podszedł sam kapitan Legii i pewnie zamienił stały fragment gry na bramkę. 27-latek nie celebrował jednak trafienia - przypomnijmy, że to właśnie w barwach Cracovii stawiał pierwsze kroki w karierze.