W poniedziałkowy wieczór oczy wszystkich fanów futbolu skierowane będą na paryski Teatr Chatelet, gdzie odbędzie się 68. edycja gali Złotej Piłki. Pierwszym w historii laureatem tego plebiscytu został Anglik Stanley Matthews, który prestiżową nagrodę otrzymał w 1956 roku. Od tamtej pory największe gwiazdy piłki nożnej raz do roku zbierają się w jednym miejscu, aby nagrodzić wielkie talenty za ich sukcesy. Wyjątkiem był rok 2020, kiedy to gala odwołana została przez pandemię koronawirusa. Wówczas uważano, że faworytem do zdobycia statuetki był Robert Lewandowski. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ostatecznie jednak takiego wyróżnienia się nie doczekał. Wiadomo też, że nagroda nie powędruje w ręce napastnika FC Barcelona także w tym roku. Sporej dawki emocji polskim fanom dostarczyć może jednak Ewa Pajor. 27-latka nominowana została w kategorii "najlepsza piłkarka świata".

Reklama