Bramka Kacpra Przybyłki w MLS

Kacper Przybyłko zdobył bramkę dla Philadelphia Union, dzięki czemu jego zespół pokonał u siebie New York Red Bulls 1-0 w siódmej kolejce amerykańskiej ligi MLS. To drugi gol 27-letniego polskiego piłkarza w tym sezonie.

Przybyłko trafił do siatki w 31. minucie, wykorzystując dośrodkowanie Raymona Gaddisa z prawego skrzydła. Był to pierwszy celny strzał którejkolwiek z drużyn w tym meczu.

Po siedmiu spotkaniach Philadelphia Union ma 12 punktów i zajmuje trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Liderem jest Columbus Crew, który zgromadził 16 "oczek".

Drużyny MLS rozegrały dwie kolejki przed przerwą spowodowaną pandemią koronawirusa. Kilka miesięcy później w Orlando odbył się turniej "MLS is Back", którego wyniki w fazie grupowej zaliczane były do sezonu zasadniczego północnoamerykańskiej ligi. To właśnie w jednym z tych spotkań Przybyłko zdobył swoją pierwszą bramkę w tym sezonie.

W czwartek zespół z Filadelfii zremisował bezbramkowo z New England Revolution w meczu rozegranym już "planowo" na stadionie rywala.

