Niko Kovacz po meczu Bayern Monachium - Benfica (5-1) w Lidze Mistrzów. Wideo

Niko Kovacz, trener Bayernu Monachium o tym, czy Benfica była idealnym przeciwnikiem na wyjście z kryzysu:

- Jeśli spojrzeć na wynik, można tak myśleć. Na początku meczu jednak nie było pewne, czy zdołamy wygrać z tak dużą przewagą, ponieważ wiedzieliśmy, że Benfica jest dobrą drużyną. Dzisiaj wszystko spasowało, bardzo dobrze się broniliśmy, była szansa na wykorzystanie szans. W końcu udało nam się zagrać przez całe 90 minut w taki sposób, jaki sobie wyobrażałem, zachowując się do samego końca, jak zespół.

Niko Kovacz o znaczeniu zwycięstwa nad Benficą

- To może zabrzmieć dziwnie, ale jeśli gramy w Lidze Mistrzów lub jeśli stajemy naprzeciw dobrym zespołom w Bundeslidze, to widzę, że zespół jest zdolny do tego, aby pokonać przeciwnika. Jeśli zaś gramy ze słabszymi rywalami w lidze, to wydaje nam się, że wystarczy zagrać na 50 procent lub nawet mniej i nie musimy być skoncentrowani przez 90 minut. Takie podejście zemściło się to na nas w meczach ligowych. Przez nie straciliśmy punkty, których teraz brakuje nam w tabeli. W obliczu tych deficytów punktowych możemy spaść na pozycję numer "dwa" w Niemczech. Mam nadzieję, że to stało się jasne i zawodnicy zdają sobie sprawę, iż przed nimi jest dużo pracy, która ma sens. Piłkarze muszą grać z życiem przez całe 90 minut. Zrobili to w meczu z Benficą. Mniejsze zaangażowanie nie przynosi owoców, których wszyscy oczekujemy.

Rui Vitoria, główny trener Benficy o fanach chcących jego dymisji i rozmowach z Luisem Filipe Vieira

- W tym momencie ważne jest skoncentrowanie się na meczu, a o innych kwestiach będę rozmawiał potem, bo mam na to czas każdego dnia. Istotne jest przeanalizowanie meczu i skoncentrowanie się na zadaniu. W tym spotkaniu nie graliśmy na dobrym poziomie, a nasza strategia nie została dobrze wdrożona. Wynika to również z faktu, że Bayern był zwyczajnie lepszy od nas. Są jednym z najlepszych zespołów w Europie i nie byliśmy w stanie za nimi nadążyć.

Dlaczego Zdaniem Vitorii, Benfica straciła tak dużo bramek?

-