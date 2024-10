Nagły alarm w Barcelonie. Jedna decyzja UEFA i koniec świętowania. Niestety

Cała piłkarska Hiszpania żyje już kolejną odsłoną Ligi Mistrzów. W najbliższej kolejce dojdzie do starcia gigantów - we wtorek Real Madryt zagra z Borussią Dortmund, dzień później FC Barcelona z Bayernem Monachium. Tymczasem w stolicy Katalonii euforia po kolejnym pogromie w La Liga szybko ustąpiła miejsca konsternacji. UEFA ogłosiła, że środowe spotkanie "Blaugrany" poprowadzi Slavko Vinczić. Fanom ekipy z Camp Nou słoweński rozjemca kojarzy się co najmniej źle.