Kosmiczny wyczyn Lewandowskiego. To się dzieje naprawdę, nie ma już odwrotu

Robert Lewandowski nie przestaje śrubować snajperskiego dorobku. W pierwszej połowie niedzielnego meczu z Sevillą trafił do siatki dwukrotnie, co oznacza, że ustanowił kolejne niebotyczne osiągnięcie. W ligach TOP 5 zdobył do tej pory 366 bramek. Wyprzedza o jedno trafienie legendarnego Gerda Muellera i w tej chwili jest trzeci na liście wszech czasów. Przed nim już tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.