Flick ogłasza po meczu w Dortmundzie, "szpilka" w Lewandowskiego. W Hiszpanii aż huczy

- Potrzebujemy Roberta, ale Robert potrzebuje drużyny. Sam zawodnik nigdy nie wygra meczu. Kiedy spojrzy się na to, ile goli strzelił do tej pory, widać, że ma wielkie szczęście, iż ma wokół siebie taki zespół - deklarował przed rywalizacją z Borussią w Dortmundzie Hansi Flick . Słowa szkoleniowca Barcelony okazały się wręcz prorocze.

Tym razem nie Lewandowski. Barcelona miała innego bohatera w Dortmundzie

Zrobił to za to wprowadzony za niego w 71. minucie Ferran Torres . Hiszpan, obok Frenkiego de Jonga był jednym z najmocniej w ostatnim czasie krytykowanych graczy Barcy. W przeciwieństwie do Holendra spisał się w Dortmundzie zjawiskowo. Zaledwie cztery minuty po wejściu trafił na 2:1, a pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry ustalił wynik na 3:2 .

- Kiedy mecz zaczyna być trudny to Ferran jest na swoim miejscu, dzięki swojej szybkości. Jest bardzo dobry, strzelił w swoich ostatnich trzech meczach, a dzisiaj wszedł i byłem zadowolony z jego występu, z jego połączenia z Ferminem. On od razu jest w odpowiednim miejscu, od razu zaangażowany. Strzelenie drugiego gola nie przyszło mu łatwo, bo pierwsze przyjęcie nie było najlepsze, ale pomimo tego udało mu się strzelić i trafić. Ma świetne podejście do spotkań, jest bardzo pozytywnie nastawiony, kiedy był kontuzjowany, to drużyna go wspierała. Naciska na przeciwnika, odzyskuje piłki i oczywiście był bardzo ważny, bo strzelił dwie bramki - rozpływał się nad Torresem szkoleniowiec "Azulgrany".