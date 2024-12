Alert w Madrycie, samolot z piłkarzami Realu zagrożony. Sygnał w ostatniej chwili

" Prezes Realu Madryt Florentino Perez jest wściekły . Uważa, że klubowi, którym kieruje, okazano brak szacunku. Delegacja madryckiego klubu odwołała wszystko, co było związane z ich wizytą w Paryżu" - donosiła w ostatnich dniach października stacja RMC Sport.

Na galę Złotej Piłki miało się udać 50 przedstawicieli madryckiego klubu. Najważniejszą postacią w ekipie był Vinicius Junior , jak się zdawało - murowany kandydat do odebrania Złotej Piłki. W ostatniej chwili okazało się, że prestiżowe trofeum przypadnie w udziale Rodriemu .

Real powalczy o pierwsze trofeum w tym sezonie. W finale na "Królewskich" czeka CF Pachuca

Po kilku tygodniach sytuacja się powtarza, tyle że tym razem decyzja o odwołaniu lotu zapadła zaocznie. Jak informuje "As", w poniedziałkowe popołudnie mistrzowie Hiszpanii nie wystartowali ze stołecznego lotniska o ustalonej godzinie. Powodem była awaria maszyny zlokalizowana w luku bagażowym .

Lot do Kataru został opóźniony o trzy godziny. Drużyna powinna wylądować na Półwyspie Arabskim ok. 22.30 czasu hiszpańskiego. Do luksusowego hotelu w Dausze dotrze jeszcze przed północą.