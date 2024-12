Dramat po meczu Barcelony. Karetka w akcji, piłkarz trafił do szpitala

Reprezentant kraju wyskoczył do lecącej w powietrzu piłki, lecz niestety źle wylądował. Gwiazdor od razu zalał się łzami i nie był w stanie dojść do siebie. A sędzia, widząc przedłużającą się interwencję lekarską, zakończył spotkanie. Nawet po ostatnim gwizdku 25-latek nie podnosił się z boiska, płacząc wręcz z bólu . W końcu przeniesiono go do karetki i przetransportowano do szpitala. Przykry moment dla każdego sportowca uwiecznił Patrick Berger, który udostępnił film w mediach społecznościowych.

"Nico Schlotterbeck został przetransportowany na noszach do ambulansu i o godzinie 23:40 zabrany do szpitala. Wracaj szybko do zdrowia" - napisał żurnalista. Fani niemieckiego zespołu z niecierpliwością czekali również na jakikolwiek komentarz Nuriego Sahina. Turek nie miał dobrych wieści. "Byłoby to kompletną katastrofą, gdyby on również został odsunięty na bok. Nie mam jeszcze diagnozy, ale on jest całkowicie przygnębiony. Widziałem zdjęcia i są okropne. Dziś wieczorem będziemy mieli bezsenną noc, a w czwartek zobaczymy, jak to się rozwinie" - przekazał (cytat za: Reuters).