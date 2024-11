Ależ demolka w meczu Polek! Pokaz mocy tuż przed mistrzostwami Europy

W czwartek 28 listopada w Bazylei Polska zagra z Francją, mistrzem świata i wicemistrzem olimpijskim - trudno w tym spotkaniu liczyć na jakąkolwiek zdobycz. Dwa dni później rywalem Polek będzie Portugalia, w tym wypadku zwycięstwo jest wręcz obowiązkiem, by marzyć o grze w drugiej rundzie. A w poniedziałek 2 grudnia Biało-Czerwone, wierzymy w to, zagrają o wszystko z Hiszpanią, czyli drużyną mającą w ostatnich latach też spore problemy. Do drugiej fazy grupowej, która odbędzie się w Debreczynie, awansują tylko dwie ekipy. Niemal na pewno Francja, pytanie, kto jeszcze.