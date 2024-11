Kapitan Lecha zmarnował karnego. Za chwilę padł kluczowy gol w starciu z GKS

Siedem zwycięstw i jedna sensacyjna porażka z Motorem Lublin - to był jesienny bilans Lecha Poznań przed starciem z GKS Katowice w Poznaniu. A GKS, tak jak Motor, jest beniaminkiem Ekstraklasy, który też potrafi zachwycać i "bić" faworytów. Dla poznaniaków było to ostatnie starcie w tym roku przy Bułgarskiej - miało sprawić, że przewaga nad goniącymi ich rywalami jeszcze by się powiększyła. Zwłaszcza w sytuacji zaskakującego remisu Jagiellonii w piątek ze Śląskiem Wrocław.

