Lukas Podolski zdradził plany na Wigilię. Przed rokiem zszokował opinię publiczną

Lukas Podolski w ubiegłym roku zrezygnował z tradycyjnych obrządków Wigilii we własnym domu. Gwiazda Górnika Zabrze postanowiła zabrać swoją rodzinę na Malediwy i to tam świętowała krótki świąteczno-noworoczny urlop. Wszystko wskazuje na to, że tym razem były reprezentant Niemiec ma odmienne plany. 39-latek zdradził też, na ile sam jest przydatny w kuchni podczas przygotowania świątecznych potraw.