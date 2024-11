Jan Furtok nie żyje. Jego bramkę pamięta cała Polska

"Śmierć Jana Furtoka to ogromna strata dla społeczności GKS-u, Miasta Katowice i całej polskiej piłki. Rodzinie i najbliższym pana Jana składamy najszczersze kondolencje . Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. Najbliższe dni upłyną w Katowicach pod znakiem żałoby" - napisał klub w komunikacie.

To właśnie z GKS-em Katowice Furtok był związany przez niemal całą karierę. W Ekstraklasie zagrał 209 spotkań i zdobył 85 bramek. Wystąpił także w 37 spotkaniach reprezentacji Polski, w których trafił do siatki 10 razy.

Furtok wystąpił w kadrze na mundialu w 1986 roku w Meksyku. Po zakończeniu kariery został uhonorowany także przez PZPN, który z okazji swojego 100-lecia umieścił go wśród 100 najwybitniejszych reprezentantów Polsk

Choć Furtok w swoim czasie należał do czołowych polskich napastników, to w pamięci kibiców utkwiła szczególnie jedna jego bramka. W 1993 r. Polska na stadionie Widzewa Łódź podejmowała San Marino, jeden z najsłabszych piłkarsko krajów na świecie. Pogrążona w kryzysie reprezentacja Polski długo męczyła się z rywalami, a jedyną bramkę zdobył właśnie Furtok. Tyle że zrobił to... ręką.