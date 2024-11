Aż trudno w to uwierzyć. Tak Urban skomentował bandycki faul i zachowanie Podolskiego

W niedzielę 24 listopada Górnik Zabrze podejmował u siebie Piasta Gliwice. Gospodarze wygrali Derby Małego Śląska po golu Yosuke Furukawy. Zdecydowanie głośniej po samym spotkaniu było o skandalicznych scenach na murawie, niż o sportowej rywalizacji. Ich głównym "bohaterem" był Lukas Podolski, który bardzo brutalnie sfaulował Damian Kądziora, pokazał przeciwnikom "gest Kozakiewcza", a "na dokładkę" po strzelonym przez "Górników" golu z impetem uderzył Jakuba Czerwińskiego z Piasta. Co ciekawe, mimo to nie obejrzał czerwonej kartki i dokończył spotkanie. Po jego zakończeniu wydarzeniami zajęła się jednak Komisja Ligi, a teraz głos zabrał Jan Urban .

Kuriozalne słowa Jana Urbana. Nie do wiary, że to powiedział o zachowaniu Podolskiego

- My też lubimy przesadzać, pokazywać w nieodpowiednim momencie, kiedy chcemy kogoś pouczać. Moim zdaniem to było bardzo ostre wejście Lukasa, mógł za nie spokojnie dostać żółtą kartkę. Nawet można by się zastanawiać, czy nie więcej. Ale na pewno to był atak na piłkę. Oczywiście, że skrobnął rywala po prostym podbiciu. Gdyby wszedł mu w kostkę, to zawodnik Piasta musiałby zejść z boiska - stwierdził szkoleniowiec Górnika Zabrze w rozmowie z Polsatem Sport. - Krzywdy rywalowi nie zrobił, choć na pewno po tym wślizgu powinna być kartka. Żółta. Natomiast o czerwonej... Widziałem gorsze faule, po których jej nie pokazywano - dodał niespodziewanie trener Urban.