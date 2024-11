Goncalo Feio już "odgraża się" rywalom. Padła odważna deklaracja [WIDEO]

Klasę cypryjskiej drużyny docenił Goncalo Feio, który na przedmeczowej konferencji prasowej zwrócił uwagę na to, jakim potencjałem dysponuje Omonia. "Omonia to drużyna utalentowana, zaawansowana technicznie. Nie zgodzę się, że ten klub gorzej broni bez piłki. Widać tam rękę trenera i to, jak ten zespół chce bronić" - stwierdził cytowany przez legia.com.