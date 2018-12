NBA: LeBron James po zwycięstwie nad Golden State i po kontuzji. Wideo

LeBron James (Los Angeles Lakers) w Oracle Arena, w Oakland, po pokonaniu Golden State 121-101: Nie zaczęliśmy zbyt dobrze, pozwoliliśmy Golden State odskoczyć na 14-1, ale po tym Kuz (Kyle Kuzma) trafił za trzy i poprawił z rzutów wolnych. Zaczęliśmy kontrolować tempo gry. Brylował w tym (Rajon) Rondo, który trafiał, albo znajdował świetnie ustawionych partnerów. Ponownie wielki dla nas był Zoo (Ivica Zubac) i to pod obydwoma koszami. A jeśli chodzi o moje kontuzje, to ja nigdy się nimi za bardzo nie martwię. Byłem w stanie zejść z parkietu o własnych siłach. Poczułem trzaśnięcie … zobaczymy. Zobaczymy, może uda się to rozciągnąć, a może przejdzie po kilku dniach bez treningu. Nie wiadomo. Zrobiłem kilka ćwiczeń by sprawdzić, czy jestem w stanie kontynuować grę, ale uznałem, że to nie będzie z korzyścią ani dla zespołu, ani dla mnie, dlatego wycofałem się i będę musiał zrobić rehabilitację. Widziałem wiele razy Golden State w akcji, więc wiem, że w meczu z nimi musisz być gotowy na przyjęcie ciosów i na ich wyprowadzanie i my właśnie to zrobiliśmy. Jestem dumny z tej wygranej, ale jednocześnie wkurzony, że nie mogłem do końca brać w nim udziału. To najważniejsze, aby być do dyspozycji moich kolegów z zespołu i trenerów. Swą dyspozycyjność traktuję bardzo osobiście i mam nadzieję, że moja przerwa w grze nie będzie długa i będę w stanie wrócić najszybciej jak się da.