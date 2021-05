NBA. Jordan Clarkson najlepszym rezerwowym

W głosowaniu Clarkson zdobył 407 punktów, a Ingles 272.

28-letni rozgrywający wystąpił w 68 meczach sezonu zasadniczego. 67 z nich rozpoczynał na ławce rezerwowych. Zdobywał średnio 18,4 pkt, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze.

Clarkson do NBA trafił w 2014 roku. Z 46. numerem w drafcie został wybrany przez Washington Wizards, a następnie oddany do Los Angeles Lakers. Zanim trafił do Jazz dwa lata temu, występował jeszcze w Cleveland Cavaliers.

Jazz to najlepsza drużyna sezonu zasadniczego 2020/21. Fazę play off niespodziewanie zaczęła jednak od porażki z Memphis Grizzlies. Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.





