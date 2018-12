Bez pomocy Marcina Gortata Los Angeles Clippers wygrali we własnej hali z Sacramento Kings 127:118 w środowym meczu ligi NBA. Zespół polskiego koszykarza z bilansem 20-14 zajmuje piąte miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej.

Środkowy z Łodzi całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. Blisko 35-letni Gortat regularnie, co mniej więcej trzy tygodnie, wypada ze składu na kilka meczów.

Rywalizacja praktycznie pozbawiona była historii. Clippers nawet przez moment nie przegrywali, a na początku czwartej kwarty ich prowadzenie wzrosło aż do 27 punktów. Gościom nie można odmówić ambicji. Na 1.12 min przed ostatnią syreną przegrywali już tylko 118:121. Na więcej nie było ich jednak stać.

Clippers do wygranej poprowadzili rezerwowi. Lou Williams zdobył 24 punkty, a Montrezl Harrell na swoim koncie zapisał 22 pkt, dziewięć zbiórek i pięć bloków. Wśród pokonanych najlepszy był De'Aaron Fox - 19 pkt.

Koszykarze z "Miasta Aniołów" kolejny mecz rozegrają w piątek - w derbowym pojedynku zmierzą się z Los Angeles Lakers, którzy również mają bilans 20-14.

Na Zachodzie bez wychodzenia na parkiet prowadzenie objęli broniący tytułu Golden State Warriors (23-12). Wszystko za sprawą porażki dotychczasowego lidera - Denver Nuggets, który uległ na wyjeździe San Antonio Spurs 103:111.

DeMar Derozan zdobył dla zwycięzców 30 pkt, a LaMarcus Aldridge dołożył 27 pkt. W ekipie Nuggets na wyróżnienie zasługuje Hiszpan Juan Hernangomez - 27 pkt i 13 zbiórek.

W Konferencji Wschodniej najlepsze jest Toronto Raptors (26-10). Kanadyjski zespół pokonał na Florydzie Miami Heat 106:104; 30 pkt zdobył dla niego Kawhi Leonard.

Znów swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentował Luka Donczic. 19-letni Słoweniec pewnie zmierza po nagrodę dla najlepszego debiutanta, minionej nocy uzyskał 21 pkt, 10 asyst i dziewięć zbiórek. Jego Dallas Mavericks pokonali natomiast we własnej hali New Orleans Pelicans 122:119. Donczicowi zabrakło jednej zbiórki by zostać najmłodszym w historii NBA zawodnikiem, który zanotował triple-double.

- Powtarzałem to już wielokrotnie. Luka swoją grą bardziej przypomina weterana niż debiutanta - powiedział niemiecki kolega Donczica z Mavericks Dirk Nowitzki.

Wśród Pelicans prym wiódł Anthony Davis - 32 pkt i 18 zbiórek.



Wyniki środowych meczów:

Detroit Pistons - Washington Wizards 106:95

Orlando Magic - Phoenix Suns 120:122 (po dogrywce)

Atlanta Hawks - Indiana Pacers 121:129

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 134:132 (po dwóch dogrywkach)

Miami Heat - Toronto Raptors 104:106

Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 94:119

Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers 95:87

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 122:119

San Antonio Spurs - Denver Nuggets 111:103

Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 120:114