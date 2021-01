Kajetan Kajetanowicz dla Interii: Nie liczyłbym na to, że będzie normalnie. Wideo WIDEO |

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku powinno być trochę lepiej jeśli chodzi o kalendarz startów. Nie liczyłbym jednak na to, że będzie całkiem normalnie. Mój cel na ten sezon to mistrzostwo świata - mówi w rozmowie z Interią Kajetan Kajetanowicz, zdobywca trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej rajdowych samochodowych mistrzostwach świata w klasie WRC3 w 2020 roku.