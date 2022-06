Kacper Formela - Aleksandr Gorshechnik. Skrót walki. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Kacper Formela (14-4, 6 KO, 3 SUB) pokonał Aleksandra Gorshechnika (18-6, 7 OK, 3 SUB) w I rundzie poprzez nokaut (high-kick)