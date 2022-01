Łukasz Sudolski: Cieszę się, że zawalczę z Michałem Pasternakiem. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Rozmowa z Łukaszem Sudolskim, który w walce wieczoru gali Babilon MMA 27 zmierzy się z Michałem Pasternakiem.



Wyniki ważenia:



Walka w umownym limicie (do 97 kg):

3 x 5 min - Łukasz Sudolski (96,4) vs Michał Pasternak (97)



Walka w umownym limicie (do 68 kg):

3 x 5 min - Karol Kutyła (68) vs Piotr Wróblewski (67,7)



Walka w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Piotr Drozdowski (84,1) vs Norbert Jabłoński (84,1)



Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Maciej Smokowski (108,2) vs Łukasz Kulpa (106,6)



Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Przemysław Matuszewski (66,2) vs Adam Łazowski (65,5)