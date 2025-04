Polak w UFC oczekuję na kolejną walkę, jest gotowy. "Czekam na telefon"

Już 10 razy mieliśmy okazję oglądać Mateusza Gamrota w oktagonie największej na świecie organizacji MMA, UFC . Do tej pory w amerykańskiej organizacji "Gamer" wygrał siedem walk i przegrał jedynie trzy, w tym ostatnią z Danem Hookerem w sierpniu 2024 roku . Ta była niezwykle bliska, lecz finalnie przez decyzję sędziowską.

Od tamtej pory Polak wciąż szuka sobie rywala, lecz nieskutecznie. Jak informował podczas swojej rozmowy z "Super Expressem" jest on pierwszą opcją do zastąpienia któregoś z zawodników w walce Michael Chandler - Paddy Pimblett. Jeżeli nie uda mu się wystąpić tam, to oferta walki ma się pojawić niebawem.