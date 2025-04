Gala FAME MMA 25 zbliża się wielkimi krokami, a na niej dziesięć walk w przeróżnych formułach, z czego dwa pojedynki będą toczone w formacie dwóch na jednego. W pierwszym z nich zawodnik wagi ciężkiej, walczący m.in. dla federacji FEN Marcin Sianos podejmie dwóch, do niedawna przeciwników, dziś kompanów, "Koziołka" i "Sequento".

W drugim zawalczy nie kto inny jak Marcin Najman. "El Testosteron" pierwotnie, jeszcze przed ogłoszeniem karty walk, najprawdopodobniej miał się zmierzyć z Arturem Bińkowskim. Później jako jego oponenta wskazano Wojtka Golę. FAME rozmyślił się jednak z tego zestawienia i włodarza dał naprzeciwko "Tuszola", a Najman zmierzy się z dwoma braćmi Neffati... na raz. Przewaga gabarytów i warunków fizycznych oczywiście będzie po stronie częstochowianina, ale to bracia będą mieli przewagę liczebną.

Warto zaznaczyć, że widzowie FAME MMA 25 będą mieli okazję obejrzeć dwa pierwsze pojedynki za darmo. Starcia Piotr "Lizak" Lizakowski vs Filip "Filipek" Marcinek oraz Grzegorz "Greg" Gancewski vs Krzysztof "Żołnierz" Ryta będą dostępne na YouTube. Później transmisja przeniesie się do płatnej platformy PPV.