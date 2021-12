Mateusz Gamrot - Diego Ferreira - SKRÓT WALKI. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Skrót walki Mateusz Gamrot - Diego Ferreira na UFC Vegas 45.



Mateusz Gamrot podczas gali UFC Vegas 45 wygrał z Diego Ferreirą. Dla Polaka to trzeci kolejny triumf w najlepszej organizacji MMA.



W drugiej rundzie Gamrot znakomicie obalił rywala. To udane otwarcie szybko zmieniło się jednak w wyraźnie zwolnienie tempa. Polak wydawał się zaczynać odczuwać kondycyjnie trudy starcia. Na szczęście, była to zasłona dymna - przy siatce, w zwarciu posłał rywalowi niezwykle mocny cios kolanem, kończąc pojedynek.