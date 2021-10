FEN 36. Mateusz Rębecki - Felipe Maia. Ceremonia ważenia przed walką wieczoru. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Bohaterowie gali FEN 36 mają za sobą poranne i oficjalne ważenie. Wszyscy zawodnicy zmieścili się w limitach swoich kategorii.

Wyniki ważenia przed galą FEN 36:

70,3 kg: Mateusz Rębecki (70,3) vs Felipe Maia (70,3)

93,0 kg: Marcin Wójcik (92,9) vs Eder De Souza (92,4)

93,0 kg: Kamil Wojciechowski (93,4) vs Łukasz Klinger (93,3)

93,0 kg: Michał Piwowarski (93,2) vs Bartosz Szewczyk (93,0)

70,3 kg: Wojciech Kawa (70,7) vs Denis Zarówny (70,7)

70,3 kg: Krzysztof Dobrzyński (70,8) vs Maciej Kaliciński (70,5)

83,9 kg: Krystian Bielski (84,3) vs Piotr Walawski (83,9)

77,1 kg: Samuel Vogt (77,5) vs Maciej Pacuła (77,4)

74,0 kg: semi-pro: Igor Terlecki (73,6) vs Patryk Buczkowski (73,9)

65,8 kg: semi-pro: Dominik Mazur (66,3) vs Maciej Łapka (65,8)