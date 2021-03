KSW 59. Ambasador Senegalu: "Bombardier" dorównuje w Senegalu popularnością Sadio Mane (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Rozmowa Igora Marczaka z ambasadorem Senegalu Panem Papą Diopem na temat fenomenu "Bombardiera". Serigne Ousmane Dia zmierzy się na KSW 59 z Mariuszem Pudzianowskim.

Pojedynek Pudzianowski - Dia będzie walką wieczoru sobotniej gali KSW 59. Polak jest zdecydowanie bardziej doświadczony. Senegalczyk do tej pory stoczył zaledwie dwie walki w MMA i obie szybko wygrał.



Dia w swoim kraju jest gwiazdą. To jeden z najbardziej utytułowanych zawodników senegalskich zapasów. Na pewno "Pudzian" nie będzie miał łatwej przeprawy, bo rywal jest znacznie cięższy. Jeśli Polak nie da się obalić, to w stójce może zdominować "Bombardiera". Ten bowiem nie zachwyca umiejętnościami bokserskimi.