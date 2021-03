KSW 59. Damian Janikowski - Jason Radcliffe. Zapowiedź walki (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Zapowiedź walki Damiana Janikowskiego (5-3, 3 KO, 1 Sub) z Jasonem Radcliffem (16-7, 10 KO, 4 Sub). W jednej z głównych walk gali KSW 59 fani zobaczą starcie brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Damiana Janikowskiego (5-3, 3 KO, 1 Sub), z obdarzonym bardzo mocnym uderzeniem Anglikiem, Jasonem Radcliffe’em (16-7, 10 KO, 4 Sub). Pojedynek odbędzie się 20 marca w limicie kategorii średniej.

Damian Janikowski w swoim ostatnim pojedynku po raz pierwszy miał okazję walczyć na pełnym dystansie. Reprezentant WCA Fight Team na gali KSW 55 spotkał się z niepokonanym Szwedem, Andreasem Gustafssonem i po trudnym boju wygrał niejednogłośnie na punkty.