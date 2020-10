Jan Błachowicz dla Interii: Iga Świątek jest moim faworytem. Szpilka pokona Włodarczyka. Wideo WIDEO |

- Myślę, że gdybym miał wybierać, kto miałby wygrać Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu na najlepszego sportowca 2020 roku, wyłączając swoją osobę, to byłaby to Iga Świątek. Odniosła wielki sukces już w tak młodym wieku. Jeśli chodzi o potencjalną walkę Artura Szpilki z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem, to dla mnie faworytem jest Szpilka - mówi w rozmowie z Interią mistrz UFC w wadze półciężkiej Jan Błachowicz.