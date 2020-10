KSW 55. Przemysław Mysiala - Stipe Bekavac - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO WIDEO |

W walce zakontraktowanej w limicie do 95 kg podczas gali KSW 55 Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 SUB) pokonał Stipe Bekavaca (19-11, 13 KO, 4 SUB) poprzez nokaut techniczny. Sędzia przerwał starcie w drugiej rundzie.