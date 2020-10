MMA. Michał Materla: Za wcześnie, abym mógł mówić o walce o pas. WIDEO WIDEO |

Były mistrz KSW w wadze średniej oraz jedna z największych gwiazd organizacji, Michał Materla (28-7, 9 KO, 13 Sub) wróci 10 października do klatki KSW. Berserker zmierzy się na KSW 55 z niebezpiecznym serbskim stójkowiczem, Aleksandarem Iliciem (12-3, 8 KO, 2 Sub).