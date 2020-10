MMA. Mamed Khalidow: Nie obchodzą mnie obelgi ze strony Scotta Askhama. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Mamed Khalidow (34-7-2, 14 KO, 16 Sub) zmierzy się ze Scottem Askhamem (19-4, 12 KO, 2 Sub). Anglik stanie do pierwszej obrony tytułu mistrzowskiego kategorii średniej na gali KSW 55 w Łodzi. Stawką pięciorundowego starcia, do którego dojdzie 10 października, będzie pas należący do Askhama, który Khalidow zwakował w 2018 roku.