UFC 253: Jak Jan Błachowicz spędza czas w Abu Zabi? Najpierw trening, później relaks przy herbacie (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Podczas gali UFC 253 w Abu Zabi dojdzie do długo wyczekiwanej przez Polaków walki o zwakowany pas mistrzowski kategorii półciężkiej. Jan Błachowicz (26-8, 7 KO, 9 SUB) w oktagonie stanie oko w oko z Dominikiem Reyesem (12-1, 7 KO, 2 SUB). Zobaczcie, jak nasz rodak spędza czas w Abu Zabi. Błachowicz najpierw trenuje, a później relaksuje się przy herbacie.