Szokujący ruch Karoliny Kowalkiewicz. Burza w mediach, kibice chcą wyjaśnień

Ostatnia gala UFC nie była udana dla Karoliny Kowalkiewicz. Polka przegrała wyraźnie na punkty z Brazylijką Denise Gomes, a niedługo później zwróciła się do fanów w mediach społecznościowych z przeprosinami. 39-latka ambitnie podchodzi do kolejnych wyzwań, jednak mimo to jeden z jej ostatnich ruchów został przez kibiców odebrany dość burzliwie. Polska gwiazda UFC zdecydowała się dołączyć do platformy dla dorosłych.