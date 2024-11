"Serce mi pęka". Smutna Kowalkiewicz zwróciła się do fanów po walce na UFC

W nocy z soboty na niedzielę podczas gali UFC wystąpiły dwie Polki, Klaudia Syguła i Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska . Niestety nie będzie to pamiętny wieczór dla Biało-Czerwonych. Pierwsza z wymienionych przegrała przez TKO w drugiej rundzie, a była pretendentka do pasa mistrzowskiego uległa Denise Gomes na pełnym dystansie.

To była 18. walka Biało-Czerwonej w UFC. Łącznie na koncie ma już ich 25. Rekord Kowalkiewicz to 16-9, a jeśli by liczyć jedynie starcia w największej organizacji MMA na świecie, to wynosiłby 9-9.