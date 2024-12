Nadchodzą zmiany w życiu Marianny Schreiber. Podjęła ważną decyzję

Marianna Schreiber ma nowego partnera

Nie tak dawno Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber jedli sobie z dziubków. W marcu tego roku doszło jednak do ostatecznego rozłamu - polityk PiS poinformował, że rozstał się ze swoją żoną, co ona przyjęła ze zdumieniem i twierdziła, że dowiedziała się o tym z mediów. Od tego czasu małżeństwo jest na wojennej ścieżce, a ich bój ma niebawem zakończyć się rozprawą rozwodową.

W tym czasie zarówno mąż jak i żona znaleźli sobie już nowych partnerów. Choć w przypadku Łukasza Schreibera nie jest to w stu procentach pewne, to widziano go z jedną z bydgoskich radnych w sytuacji prywatnej. Marianna Schreiber za to wszem i wobec ogłosiła, kim jest jej nowy wybranek - to Przemysław Czarnecki, były poseł PiS, aktualnie radny sejmiku województwa dolnośląskiego.