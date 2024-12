Najpierw zaskakująca wygrana, a teraz taka wiadomość. Jan Błachowicz przerwał milczenie

Już niemal półtora roku czekają kibice na powrót do oktagonu Jana Błachowicza. "Cieszyński Książę" ostatni pojedynek stoczył w lipcu 2023 roku, kiedy przegrał na punkty z Alexem Pereirą. Choć później miało dojść do starcia z Aleksandarem Rakiciem, reprezentant Polski zmuszony był z powodów zdrowotnych zrezygnować. Wszystko wskazuje na to, że te już dawno za nim. 41-latek w mediach społecznościowych przekazał wiadomość, na którą czekały tysiące kibiców.