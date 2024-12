W lipcu 2022 roku Daria Kasatkina zszokowała świat tenisa dokonując coming outu . Warto jednak zaznaczyć, że Rosjanka wcale nie była pierwszą zawodniczką z czołówki światowego rankingu kobiecego tenisa, która zdecydowała się publicznie opowiedzieć o swojej orientacji seksualnej. Już w 2018 roku podczas jednego z wywiadów do bycia osobą nieheteronormatywną przyznała się Alison van Uytvanck. Belgijka przez blisko pół dekady związana była z Greet Minnen , jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Panie rozstały się w 2021 roku w przyjaznych warunkach.

Alison van Uytvanck przyznała się do bycia lesbijką i poślubiła swoją fizjoterapeutkę. Hejterzy są dla niej bezlitośni

W sierpniu tego roku Alison van Uytvanck podjęła decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Jak ujawniła w emocjonalnym oświadczeniu, już od wielu tygodni nie czuła ona motywacji do występowania na korcie i walczenia o kolejne tytuły. Nie chciała też być z dala od swojej ukochanej. "Podróżowanie po świecie w pojedynkę, zostawianie rodziny i żony... To było dość trudne i zdecydowałam, że jeśli tak jest, to nie chcę tego robić" - oznajmiła krótko.