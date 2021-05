Rob Font i Cody Garbrandt zmierzyli się w walce wieczoru gali UFC Vegas 27. Górą był starszy z nich.

Bostończyk pozostawał niepokonany od trzech walk. W swoim ostatnim występie 33-latek znokautował w pierwszej odsłonie Marlona Moraesa, a teraz przedłużył doskonałą passę. Dla odmiany - w przypadku Garbrandta jest to czwarta porażka na pięć ostatnich pojedynków.

Font już w pierwszej rundzie dał Garbrandtowi do zrozumienia, że ma przewagę zasięgu i będzie z niej korzystał przez 25 minut, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rywal nie chciał jednak dać za wygraną i zaliczył dwa obalenia w końcówce.

W drugiej rundzie rozpoczął starcie od kolejnego obalenia, ale losy walki odmieniły się, gdy Font powrócił do stójki. Od tego momentu pojedynek należał już tylko do niego. Font zadawał cios za ciosem, na co Garbrandt nie był w stanie odpowiedzieć.

Walka wieczoru

Rob Font pokonał Cody’ego Garbrandta jednogłośną decyzją sędziów

Karta główna

Carla Esparza pokonała Xiaonan Yan przez TKO (ciosy w parterze), runda 2, 2:58

Jared Vanderaa pokonał Justina Tafę jednogłośną decyzją sędziów

Norma Dumont pokonała Felicie Spencer niejednogłośną decyzją sędziów

Ricardo Ramos pokonał Billego Algeo jednogłośną decyzją sędziów

Jack Hermansson pokonał Edmen Shahbazyan jednogłośną decyzją sędziów

Karta wstępna

Ben Rothwell pokonał Chrisa Barnetta przez poddanie (gilotyna), runda 2, 2:07

Court McGee pokonał Claudio Silvę jednogłośną decyzją sędziów

Bruno Silva pok. Victora Rodrigueza przez KO, runda 1, 1:00

Joshua Culibao pok. Shayilana Nuerdanbieke jednogłośną decyzją sędziów

David Dvořák pokonał Juancamilo Ronderosa przez poddanie (duszenie zza pleców), runda 1, 2:18

Damir Ismagulov pokonał Rafaela Alvesa jednogłośną decyzją sędziów

