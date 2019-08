Czołowy polski wojownik MMA Michał Materla (27-7) ogłosił datę powrotu do klatki.

Materla był w piątek obecny na gali Babilon MMA 9 w Międzyzdrojach, więc Mateusz Borek zaprosił go do studia. Przypomnijmy, że 'Cipao' wspierał swoich kolegów, którzy walczyli na gali Tomka Babilońskiego. 35-latek wyjawił, że w tym roku stoczy jeszcze jedną walkę. Będzie miało to miejsce w grudniu podczas KSW 52, które jest planowane w Gliwicach.

Materla po dwóch efektownych zwycięstwach dostał rewanżowy pojedynek i szansę odzyskania tytułu. Podopieczny Piotra Bagińskiego nie zawiódł, ponieważ podczas KSW 49 dał następną wojenkę. W trzeciej rundzie Scott Askham znalazł sposób, aby zakończyć walkę efektownym nokautem.