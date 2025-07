Lech Poznań udanie rozpoczął eliminacje Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski w pierwszym meczu drugiej rundy rozbili mistrzów Islandii 7:1. To było najwyższe zwycięstwo Kolejorza w historii jego występów w europejskich pucharach. Przed podopiecznymi Nielsa Frederiksena jeszcze rewanż, który zaplanowano na środę (31 lipca). Wydaje się, że to będzie jednak tylko formalność.

W trzeciej rundzie eliminacji Lech może zmierzyć się ze zwycięzcą dwumeczu Crvena Zvezda Belgrad - Lincoln Red Imps FC. W pierwszym spotkaniu triumfował mistrz Serbii 1:0 i to on jest bliżej awansu.

Poznaniacy musieli założyć także pesymistyczny scenariusz i to, że odpadną z eliminacji Ligi Mistrzów. Gdyby doszło do takiej sytuacji, to będą występować w eliminacjach Ligi Europy. Wówczas w trzeciej rundzie zagrają z przegranym pary pomiędzy Slovanem Bratysława a Zrinjski Mostar. Słowacy wygrali u siebie z Bośniakami 4:0. Pierwsze spotkanie odbyłoby się na wyjeździe, a rewanż 14 sierpnia o godz. 20:30 w Poznaniu.