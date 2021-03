Powoli zapełnia się karta walk jubileuszowej gali Babilon MMA 20, podczas której w pojedynku wieczoru Łukasz Sudolski (8-0) powalczy o pas kategorii półciężkiej z Joachimem Christensenem. Co jeszcze czeka nas tego wieczoru?

Wcześniej w walce eliminacyjnej do tytułu w wadze piórkowej zmierzą się dwaj niepokonani królowie nokautu: Dawid Śmiełowski (7-0) i Krzysztof Gutowski (8-0). Na lepszego z nich czeka już czempion Daniel "Rutek" Rutkowski (12-2). Podczas tej samej imprezy debiut w klatce Babilon MMA zaliczy młodszy brat mistrza olimpijskiego - Sylwester Kołecki.



Transmisja gali 26 marca na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla

Zdjęcie Dziuba vs Słomka / mat.prasowe / materiały prasowe

Karta walk gali Babilon MMA 20:

Walka o mistrzowski pas w kategorii do 93 kg:

Łukasz Sudolski (8-0, 5 KO, 1 SUB) vs Joachim Christensen (15-8, 5 KO, 5 SUB)



Walka eliminacyjna do pasa w kategorii do 66 kg:

Dawid Śmiełowski (7-0, 5 KO, 2 SUB) vs Krzysztof Gutowski (8-0, 8 KO)

Walka w kategorii półśredniej (do 77 kg):

Marcin Skrzek (6-1, 4 KO, 1 SUB) vs Rene Runge (8-4-1, 1 KO, 3 SUB)

Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

Sylwester Kołecki (1-0, 1 KO) vs Adnan "Gladiator Of Sandzak" Alic (13-22, 6 KO, 7 SUB)

Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

Paweł "Bizer" Dziuba (1-0, 1 KO) vs Jakub Słomka (0-1)