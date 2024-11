Babilon MMA 50: Szymon Kołecki zmierzy się z mistrzem wagi ciężkiej Olim Thompsonem

Babilon MMA 50: Szymon Kołecki przed wielkim wyzwaniem

To najbardziej wyczekiwany powrót roku w polskim MMA! Ostatni raz Szymon Kołecki bił się w lipcu 2021 roku na gali KSW 62 Warszawie, gdzie znokautował w pierwszej minucie walki Akopa Szostaka. Później legendarny olimpijczyk zmagał się z kontuzjami i jego powrót do zawodowego sportu długo stał pod znakiem zapytania.

Wczoraj organizacja Babilon MMA ogłosiła, że po 6 latach rozłąki Kołecki wraca w jej szeregi. 7 grudnia na jubileuszowej gali Babilon MMA 50 podopieczny Mirosława Oknińskiego zmierzy się z mistrzem wagi ciężkiej - tym razem pojedynku non-title na dystansie 3 rund. Reklama

- Pomimo tak długiej przerwy, wydaje mi się, że w części tego rzemiosła jakim jest MMA, jestem lepszy niż byłem. Bardzo się cieszę, że udało mi się odbudować fizykę praktycznie na poziomie sprzed kontuzji. Mam nadzieję pokazać ogromną solidność i dokładność - mówi 43-letni Szymon Kołecki. - Chcę 7 grudnia wygrać trudną walkę, a kibice mogą się spodziewać, że jeśli do niej wyjdę, to będę bardzo dobrze przygotowany. Nie spodziewam się też żadnej "rdzy" czy tym podobnych problemów. Miałem już w swoim sportowym życiu tak długie przerwy od startów, ale powroty zawsze wychodziły mi bardzo dobrze.

Wymieniało się m.in. Toma Breese, Tomasza Narkuna, Jaya Silvę, Michała Bobrowskiego i Kamila Stachurę, ale ostatecznie rywalem Kołeckiego będzie Oli "The Spartan" Thompson - panujący mistrz Babilon MMA w królewskiej kategorii, który latem efektownie znokautował Marcina Sianosa w pojedynku o pas. Jeśli grudniowa walka zakończy się wygraną Polaka, w rewanżu stawką będzie mistrzowski tytuł.

- Myślę, że Szymon Kołecki jest bestią, to dużo lepszy atleta od Marcina Sianosa - uważa Oli Thompson. - To będzie starcie byłego siłacza ze sztangistą. Bardzo szanuję jego sportową przeszłość i medale olimpijskie. Kto ma przewagę w takim starciu? Trudno powiedzieć. Ja mam przewagę, bo jestem ostatnio bardziej aktywny. On ma przewagę, bo ma lepsze cyfry w rekordzie. To Kołecki nie ma nic do stracenia i może tylko wygrać, ja podejmuję większe ryzyko w mojej obecnej sytuacji. Wygrana z Sianosem dobrze wygląda w rekordzie, ale dziwię się, że ludzi to zaskoczyło. Powinni się tego spodziewać. Sianos jest ogromny, twardy i naprawdę silny, ale jako fighter stoję wiele poziomów wyżej i musiałem go znokautować. Kołecki to zupełnie inny zawodnik. Mniejszy, zwinniejszy, bardziej eksplozywny. Jest głodny i ma mistrzowski mental, walczy skupiony do końca. Myślę, że będzie trudniejszy do pokonania - kończy Brytyjczyk. Reklama

Karta walk gali Babilon MMA 50:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze lekkiej (do 70 kg):

5 x 5 min - Krzysztof Mendlewski (7-3) vs Filip Lamparski (8-3) Co-main event w wadze ciężkiej (do 120 kg): 3 x 5 min - Szymon Kołecki (10-1) vs Oli "The Spartan" Thompson (23-16)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg): 3 x 5 min - Adam Kowalski (15-7-1) vs Marcin "Bane" Łazarz (15-10)

Walka K1 w limicie do 68 kg:

3 x 3 min - Jan "Iron" Lodzik (18-3) vs Mert "The Lion" Aslan (4-0)

Walka K1 w limicie do 71 kg:

3 x 3 min - Marcel Piersa (debiut) vs Eliasz Cholajda (debiut) Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg): 3 x 3 min - Hubert Iracki vs Maks Karkula

Walka semi-pro w wadze piórkowej (do 66 kg): 3 x 3 min - Erik Rushanyan vs Stanislau Karpets Walka semi-pro w wadze muszej (do 57 kg): 3 x 3 min - Daria Brzozowska vs Julia Ratajczak

Gala Babilon MMA 50 w Ożarowie Mazowieckim:

Termin: 7 grudnia 2024, godz. 19:00

Miejsce: Hotel Mazurkas, ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz Polsat Box Go

